Usa: Casa Bianca stanzia 3 miliardi di dollari extra contro i disastri naturali

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso di stanziare oltre 3 miliardi di dollari di finanziamento extra per progetti volti ad aumentare la capacità di Stati ed enti locali di resistere ai disastri naturali legati ai cambiamenti climatici. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, secondo cui i 3,46 miliardi di dollari verranno incanalati nel programma di garanzia per la mitigazione dei disastri. Il dipartimento per la Sicurezza nazionale ha successivamente precisato che tutti gli Stati o i territori nei quali è stato proclamato lo stato di disastro federale durante la pandemia di Covid-19 avranno accesso al 4 per cento dei costi sostenuti per rafforzare la propria capacità di rispondere a future emergenze climatiche. "Attraverso questi fondi, le comunità di tutto il Paese avranno risorse cruciali da investire in adattamento e resilienza, e potranno intraprendere azioni significative per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici", ha spiegato il segretario alla Sicurezza nazionale, Alejandro Mayorkas, in un comunicato. (Nys)