Usa: Blinken ai diplomatici, non abbiamo risposte sulle cause della sindrome dell’Avana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa non ha risposte ai dubbi che ancora ruotano attorno alla cosiddetta “sindrome dell’Avana”, ovvero agli apparentemente inspiegabili problemi di salute riscontrati da circa 200 funzionari statunitensi all’estero. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Antony Blinken in una lettera indirizzata ai diplomatici e i cui contenuti sono stati resi pubblici dall’emittente “Nbc News”. La “sindrome dell’Avana” è nota con questo nome perché i primi casi furono segnalati tra dipendenti dell’ambasciata statunitense a Cuba nel 2016. Successivamente, simili incidenti sono accaduti a diplomatici di stanza a Guangzhou, in Cina, e a Vienna, in Austria. Il dipartimento sta indagando sui casi, ma al momento – come comunicato da Blinken – non vi sono ancora novità di rilievo. “I funzionari all’estero sono preoccupati e vogliono sapere se essi o le loro famiglie sono a rischio. Questo è del tutto comprensibile, e vorrei avere più risposte da fornirvi”, ha scritto nella missiva il capo della diplomazia di Washington. (segue) (Nys)