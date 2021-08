Usa: Blinken ai diplomatici, non abbiamo risposte sulle cause della sindrome dell’Avana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continueremo a cercare risposte e a fare del nostro meglio per proteggervi, così come a fare il possibile perché tutti abbiano le cure che necessitano. Non meritate nulla di meno dal vostro dipartimento di Stato e dal vostro segretario. Avete la mia parola che la sicurezza e la salute di voi stessi e delle vostre famiglie sono la mia priorità numero uno”, ha aggiunto Blinken. Secondo alcuni esperti, i sintomi provocati dalla “sindrome” – mal di testa, nausea, problemi all’udito, danni cerebrali – potrebbero essere il risultato di attacchi deliberati condotti contro i funzionari statunitensi attraverso microonde radioattive. Lo scorso giugno il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge che offre sostegno finanziario ai dipendenti pubblici che hanno riportato sintomi coerenti con la cosiddetta “sindrome dell’Avana”. (Nys)