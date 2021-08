Egitto: Amnesty, autorità indaghino su video presunte esecuzioni dei militari in Sinai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Amnesty International ha invitato oggi le autorità egiziane a "indagare con urgenza" sulle presunte "esecuzioni extra-giudiziali da parte di membri delle forze armate nel nord del Sinai" apparse in un video diffuso domenica, primo agosto, dal portavoce militare. In un video appare un militare egiziano che spara da distanza ravvicinata a una persona che dormiva in una tenda di fortuna. Un altro video mostra un uomo disarmato che viene colpito con dei proiettili dall'altro mentre corre nel deserto prima di accasciarsi al suolo. "Il filmato profondamento inquietante in questo video di propaganda militare egiziana, che celebra le deliberate uccisioni a sangue freddo di due persone disarmate da parte delle forze armate, che chiaramente non rappresentano una minaccia per la loro vita, offre uno sguardo sugli scioccanti crimini commessi in nome della lotta al terrorismo in Egitto", ha dichiarato Philip Luther, direttore della ricerca per il Medio Oriente di Amnesty, secondo quanto riferisce un comunicato stampa di Amnesty. "Le scene strazianti in questo video servono a ricordare in modo agghiacciante che le autorità egiziane disprezzano il diritto internazionale. La comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti e gli Stati membri dell'Ue, devono fermare urgentemente il trasferimento di armi o equipaggiamento militare laddove vi sia un chiaro rischio che questi possano essere utilizzati per commettere violazioni dei diritti umani", ha aggiunto. Luther ha concluso: "La pubblica accusa egiziana deve avviare immediatamente indagini efficaci, imparziali e indipendenti su queste apparenti esecuzioni extra-giudiziali". L'Egitto "ha imposto un rigoroso fermo mediatico alle sue operazioni nel nord del Sinai e ha impedito a giornalisti, alle organizzazioni per i diritti umani e agli osservatori indipendenti di entrare nella regione. Il giornalista Ismail al Iskandarani è detenuto dal novembre 2015 e condannato a dieci anni da un tribunale militare per aver trattato la situazione del Sinai", ricorda Amnesty.