© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Disponiamo con questa norma il Green pass obbligatorio per l'accesso a scuola per tutto il personale scolastico e la stessa misura è disposta anche per l'università". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di una conferenza stampa dopo la riunione del Cdm. Per quanto riguarda l'università, "non solo il Green pass è disposto per il personale, ma anche per gli studenti", ha annunciato.(Rin)