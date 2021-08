Algeria: Covid, giunti dall'Italia due generatori d'ossigeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati in Algeria, trasportati da un aereo militare dell’Esercito nazionale popolare algerino, due generatori d’ossigeno acquistati da un’azienda italiana e destinati a rifornire gli ospedali algerini. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa di Algeri. "Nell'ambito degli sforzi per sostenere il sistema sanitario nazionale e garantire la disponibilità dei mezzi necessari per la cura dei pazienti colpiti dal coronavirus, è atterrato nella serata di ieri, 4 agosto, un aereo da trasporto militare appartenente all'Esercito popolare nazionale presso la base aerea di Boufarik, nella prima regione militare, con a bordo due generatori d'ossigeno, trasportati dall'Italia a beneficio della Farmacia centrale degli ospedali", ha spiegato il ministero. (Ala)