Roma: vicesindaco, domani in giunta delibera per stabilizzazioni precari Atac

- "Voglio rassicurare i lavoratori di Atac con contratto a tempo determinato in scadenza: come promesso domani andrà in Giunta la delibera per le loro stabilizzazioni". Lo scrive in un post su Facebook il vicesindaco e assessore alla Città in movimento di Roma Capitale Pietro Calabrese. "All'inizio di questo iter avevamo chiesto ai sindacati la collaborazione nel concedere una proroga di soli 3 mesi invece di un anno, ma i rappresentanti dei lavoratori hanno fatto un'altra scelta, che per l'azienda ha comportato solo uno sperpero di risorse. Nonostante questo gli uffici di Roma Capitale hanno garantito la chiusura dell'istruttoria in modo da far procedere l'azienda a stabilizzare i contratti a tempo determinato". (segue) (Rer)