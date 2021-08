Università: Messa, con obbligo green pass ritorno in aula più sicuro possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo che il ritorno nelle aule, nei laboratori, nelle biblioteche delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica sia per tutti - studenti, ricercatori, professori, personale tecnico amministrativo - il più sicuro possibile, prevedendo sempre misure di salvaguardia per gli studenti più fragili che non dovessero riuscire a partecipare in presenza”. Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, al termine del Consiglio dei ministri che ha deciso l’obbligo per le attività in presenza di green pass per docenti, personale tecnico amministrativo e studenti di Università e istituzioni Afam. “Ancora una volta - prosegue Messa - l’università fa da apripista di un’importante azione civica grazie a tutta la sua comunità, dai professori agli studenti. Questi ultimi, sono certa, daranno ancora una volta un grande esempio e saranno il vero motore della ripresa”, conclude. (Com)