Covid: Zingaretti, grazie a Draghi per proroga termini Regione Lazio

- "Ringrazio il presidente Draghi e il Governo tutto per aver approvato nel Consiglio dei ministri di oggi una norma che ci aiuterà nelle prossime settimane, prorogando i termini amministrativi delle Regione Lazio, ad affrontare al meglio i problemi di carattere amministrativo causati dall'hackeraggio al nostro sistema informatico. Grazie al recupero dei dati in corso torneremo alla normalità, ma questo slittamento di alcune scadenze ci permetterà di lavorare più in sicurezza". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (Com)