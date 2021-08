Brasile-Usa: consigliere Sicurezza nazionale Sullivan incontra Bolsonaro e ministri di Esteri e Difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale incontrerà in serata i governatori degli Stati della regione amazzonica, a testimonianza del fatto che il focus della visita è la tutela ambientale della foresta amazzonica e la questione dei cambiamenti climatici. In quest'ambito Sullivan continuerà i colloqui avviati la scorsa settimana dall'inviato speciale del governo degli Stati Uniti sul clima, John Kerry, che ha tenuto una videoconferenza con il gruppo di governatori brasiliani della regione settentrionale per discutere possibili finanziamenti statunitensi per programmi volti a combattere la deforestazione illegale. (Brb)