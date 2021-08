Usa-Ucraina: Blinken incontra ministro Esteri Kuleba per preparare incontro Biden-Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, con il quale preparerà l’incontro a fine mese tra i presidenti Joe Biden e Volodymyr Zelensky. “Negli ultimi sei mesi abbiamo lavorato intensamente. Il presidente Biden non vede l’ora di incontrare l’omologo Zelensky e dedicheremo del tempo a preparare la riunione”, ha dichiarato Blinken prima del confronto. “Naturalmente – ha proseguito - abbiamo molto lavoro da fare. Gli Stati Uniti sono impegnati per l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Parleremo di quel che occorre fare per sostenere un’Ucraina forte, in grado di difendersi da aggressioni esterne, ma anche di perseguire un importante processo di riforme in grado di consolidare democrazia ed economia”. (segue) (Nys)