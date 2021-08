Sicurezza: Baldoni nominato direttore Agenzia cybersecurity, auguri del Copasir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, Adolfo Urso, formula i suoi "migliori auguri per i compiti che si appresta a svolgere" a Roberto Baldoni, in seguito alla sua nomina a direttore dell''Agenzia nazionale per la cybersecurity, deliberata dal Consiglio dei ministri. "Al professor Roberto Baldoni, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare in questi anni, per il suo lavoro e la sua elevata competenza in qualità di vicedirettore del Dis, desidero formulare i migliori auguri per i compiti che si appresta a svolgere, oggi più che mai rilevanti per incentivare e coordinare la protezione e la resilienza del sistema digitale nazionale da ogni attacco, da qualsiasi fonte sia originato", si legge in una nota. "Confido che la guida del professor Baldoni - aggiunge - possa accelerare anche i necessari adempimenti per l'attivazione dell'Agenzia, della cui estrema urgenza i recenti fatti di cronaca hanno ampiamente testimoniato".(Com)