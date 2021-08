Emirati: Meloni, non smetteremo di impegnarci per riportare a casa Andrea Costantino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi "ho incontrato Stefania, compagna di Andrea Costantino, imprenditore italiano detenuto dallo scorso marzo senza alcuna imputazione negli Emirati Arabi a seguito delle tensioni diplomatiche tra il governo italiano e quello di Abu Dhabi". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Non smetteremo di impegnarci per riportare a casa un nostro connazionale. Per Andrea, per Stefania, per la nostra dignità nazionale", conclude.(Rin)