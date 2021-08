© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al professor Baldoni nominato al vertice dell'Agenzia per la Cybersicurezza. Inizia un percorso per la sicurezza del nostro Paese in un dominio strategico per troppo tempo non considerato tale dalle istituzioni e dall'opinione pubblica". Lo sottolinea, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Matteo Perego.(Rin)