- In questa fase epidemiologica "la scelta del governo è investire il più possibile sul Green pass come strumento per evitare chiusure e quindi per tutelare le libertà". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di una conferenza stampa dopo la riunione del Cdm. "Oggi con questo decreto facciamo un ulteriore passo avanti", ha aggiunto.(Rin)