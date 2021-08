Usa-Corea del Sud: tenuto primo incontro inter-agenzie a livello di direttori generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Corea del Sud hanno tenuto nella giornata di ieri il primo incontro bilaterale inter-agenzie a livello di direttori generali. Lo riferisce oggi il dipartimento di Stato in una nota, secondo cui la riunione è stata ospitata dal vice rappresentante speciale Usa per la Corea del Nord, Jung Pak, e ha visto la partecipazione di dirigenti sudcoreani dei ministeri degli Esteri, dell’Unificazione, della Difesa e del Tesoro, oltre che di alti funzionari della presidenza e del Consiglio per la sicurezza nazionale. Le due parti hanno discusso la situazione attuale nella Penisola coreana, le prospettive di cooperazione umanitaria, il coordinamento sulle questioni riguardanti la Corea del Nord nei principali consessi multilaterali, inclusi quelli con il Giappone. Le consultazioni, sottolinea il dipartimento di Stato, dimostra l’impegno di Stati Uniti e Corea del Sud per la cooperazione sulle questioni riguardanti Pyongyang e sottolinea l’importanza di tale coordinamento in vista della completa denuclearizzazione e della pace nella Penisola coreana.(Nys)