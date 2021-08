Roma: vicesindaco, domani in giunta delibera per stabilizzazioni precari Atac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che ci interessa sono i dipendenti e lo abbiamo dimostrato ancora una volta. Può succedere di avere necessità di un tempo maggiore per tutelare al massimo i propri autisti e operai, perché se oggi Atac sta dimostrando di poter camminare con le proprie gambe è soprattutto grazie a loro", continua l'assessore in una nota. "Insieme a loro abbiamo salvato l’azienda di trasporto pubblico di Roma dal fallimento, tutelando 12mila posti di lavoro e famiglie. La delibera di domani sarà solo un altro passo del risanamento dell'azienda, prima del nostro arrivo spolpata e lasciata con oltre 1,3 miliardi di debiti", aggiunge Calabrese. "Per questo i comunicati di oggi da parte di alcuni sindacati, guarda caso immediatamente seguiti dalle stesse identiche uscite del Pd, mi suonano tanto come la solita politica d'apparato, e veramente poco, nei fatti, a tutela dei lavoratori". (Rer)