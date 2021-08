Imprese: Castagna (Banco Bpm), per ora alcun consolidamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, parlando in conference call con gli analisti in occasione della presentazione dei risultati dei primi sei mesi del 2021, ha escluso per il momento un potenziale consolidamento. "Continuiamo a cercare di capire se ci sarà la possibilità di fare una transazione interessante, ma abbiamo anche una storia molto buona su base stand alone" come banca, ha spiegato.(Rin)