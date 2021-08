Scuola: Faraone (Iv), bene certificato verde e didattica in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, sul nuovo decreto Green pass afferma: "Sulla scuola passa tutto quello che proponiamo da tempo: didattica in presenza, green pass per il personale scolastico, piano di screening della popolazione scolastica. Lavoriamo adesso - continua il parlamentare in una nota - per il rientro in sicurezza: la scuola deve riprendere e restare in presenza per tutto l’anno, il terzo anno in didattica a distanza e lontano dalle classi sarebbe intollerabile". (Com)