Italia-Turchia: Giorgio Marrapodi nominato futuro ambasciatore ad Ankara

- Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina di Giorgio Marrapodi come futuro ambasciatore in Turchia, su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a quanto si apprende. Marrapodi, attualmente direttore generale per la cooperazione allo sviluppo della Farnesina, ha guidato in passato l’ambasciata d’Italia in Austria e ha ricoperto incarichi presso l’ambasciata d’Italia in Romania, la rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, la rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea a Bruxelles e l’ambasciata d’Italia in Spagna. Marrapodi assumerà l’incarico ricoperto al momento dall’ambasciatore Massimo Gaiani.(Res)