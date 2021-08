Italia-Arabia Saudita: telefonata fra Di Maio e omologo Bin Farhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l'omologo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud. Lo riferisce una nota della Farnesina. Nel colloquio, il titolare della Farnesina ha confermato la volontà dell'Italia di mantenere un dialogo bilaterale costante e strutturato con l'Arabia Saudita e l'interesse ad intensificare ulteriormente il partenariato economico tra i due Paesi. Il ministro Di Maio ha confermato al suo interlocutore l'attenzione con cui l'Italia segue i recenti sviluppi in Tunisia. Egli ha in particolare ribadito la necessità che sia assicurato il rispetto della Costituzione e dello stato di diritto e ha ricordato il perdurante sostegno italiano alla stabilità economica e politica del Paese. Sulle dinamiche regionali, il ministro Di Maio ha ribadito l'importanza che l'Italia annette alla sicurezza della navigazione nel Golfo Persico e più in generale alla stabilità della regione. Il titolare della Farnesina ha auspicato l'impegno costruttivo di tutti gli attori regionali a favore del dialogo e della cooperazione, affinché non si verifichino incidenti che possano aggravare le tensioni e minare la stabilità del quadro regionale.(Res)