Brasile: ministro Esteri partecipa a Forum su cooperazione vaccini anti-Covid

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos Franca, ha partecipato oggi al Forum internazionale sulla cooperazione sui vaccini contro la Covid-19. L'incontro mirava a stimolare politiche che possano ampliare l'accesso ai vaccini soprattutto nei paesi in via di sviluppo, attraverso un'equa distribuzione delle dosi e una cooperazione tecnologica per favorire la produzione in loco. Nel corso dell'incontro il ministro Franca ha difeso, a nome del Brasile, l'importanza di rafforzare la produzione locale per promuovere la parità di accesso ai vaccini e alle forniture tra i paesi. L'evento ha riunito ministri di diversi paesi in via di sviluppo e rappresentanti di organizzazioni internazionali, tra cui il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.(Brb)