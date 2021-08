Brasile: governo pubblica linee guida per il ritorno alle lezioni in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri della Salute e dell'Istruzione del Brasile hanno firmato un'ordinanza con le linee guida per il ritorno alle lezioni in presenza nelle scuole del Paese, sospese a causa della pandemia di Covid-19. Il testo fornisce raccomandazioni e non obbliga le istituzioni federali, statali e municipali, che mantengono la loro autonomia a definire i propri calendari e il mantenimento o meno della didattica a distanza. Tra le raccomandazioni per prevenire la diffusione del nuovo coronavirus c'è l'invito all'uso delle mascherine da parte di studenti e personale e l'invito a igienizzare spesso le mani. Nel caso delle mascherine, l'indicazione è che vengano forniti sufficienti dispositivi in modo da poter garantire la sostituzione ogni tre ore o quattro ore. (segue) (Brb)