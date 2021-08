Libia: Covid, premier Dabaiba annuncia coprifuoco di tre giorni da sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, ha stabilito di imporre il coprifuoco totale per tre giorni, a partire da sabato 7 agosto, in alcune zone del Paese a causa dell’aumento dei casi Covid-19. Lo ha annunciato il Consiglio dei ministri libico. La misura restrittiva riguarda i comuni di Grande Tripoli, della costa occidentale e l’area di Jabal Nafusa, nell’ovest del Paese. Nei tre giorni di coprifuoco saranno garantiti i servizi di sicurezza, sanità, servizi e comunicazione. Dabaiba ha annunciato le suddette misure dopo che il portavoce del dicastero della Salute ha proclamato lo stato d’emergenza sanitaria in tutto il Paese a causa della diffusione del virus.(Lit)