- "Carlo Calenda a volte mi chiedo se ci fai o ci sei. Il progetto, ti allego qui sotto una foto, l'ho presentato io a gennaio. Non fare la fine di Michetti e Gualtieri che fanno solo chiacchiere. Sii serio". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi sul progetto della metro C Piazza Venezia-Fori imperiali/Colosseo. (Rer)