Trasporti: assessore Roma, progetto metro C va avanti veloce, arriveremo oltre Farnesina

- "Il progetto della stazione Venezia della metro C va avanti più rapidamente grazie al commissario che abbiamo chiesto e ottenuto per sbloccare finalmente quest'opera. Ricorderete i rilievi e sondaggi che abbiamo svolto lo scorso anno per poter definire tempi e costi certi di realizzazione. Ora la conferenza dei servizi sul definitivo si è conclusa positivamente. Arriveremo anche oltre Farnesina". Lo scrive in un post su Facebook il vicesindaco e assessore alla Città in movimento del comune di Roma Pietro Calabrese. "Non appena verrà confermato il finanziamento, che abbiamo richiesto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a gennaio scorso con la presentazione del progetto, potranno finalmente partire i lavori. I lavori, non appena verranno approvati i relativi progetti, comprenderanno anche le tratte T2 e T1, in modo da avere un unico campo base a Farnesina, e recuperare i due anni impiegati per le modifiche al cantiere Ipponio, dovuti al rinvenimento della caserma del II sec. Aver definitivamente sbloccato il proseguimento dell'opera è una bella notizia per tutti i romani e per la città che merita un sistema di infrastrutture degno di una Capitale europea. Ricordo che sulla metro C, al nostro arrivo, abbiamo trovato un impianto amministrativo da rivedere completamente, motivo per cui abbiamo chiesto e ottenuto il commissariamento. E' una strategia che abbiamo scelto anche a seguito del confronto con tutti i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera. E' stata una scelta di buon senso, come tante altre che abbiamo fatto per risollevare la città e la stiamo portando avanti tutti insieme. Ringrazio la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha sempre creduto a questo progetto, fondamentale per cambiare la mobilità della nostra città", conclude Calabrese. (Rer)