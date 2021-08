Brasile: Bolsonaro promulga legge contrasto a violenza politica conto le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha promulgato la legge che stabilisce pene specifiche per la violenza politica praticata contro le donne. Il testo modifica e integra parzialmente il codice elettorale. La nuova legge, pubblicata nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale, prevede come reato punibile con la pena da uno a quattro anni di reclusione "molestare, imbarazzare, umiliare, perseguitare o minacciare, con qualsiasi mezzo, il candidato a cariche elettive o il titolare di mandato elettivo, usando disprezzo o discriminazione per condizione delle donne o al loro colore, razza o etnia, al fine di impedire od ostacolare la loro campagna elettorale o l'adempimento del loro mandato elettivo". La pena è aumentata se il fatto è commesso per motivi di razza, colore o etnia e se è praticato contro donne incinte, ultrasessantenni o affette da disabilità. E' previsto, inoltre, un aumento di pena se il reato è commesso in diretta su internet o pubblicato su un social network. (Brb)