Cultura: Vincenzi (Pd), pubblicato elenco 204 comuni ammessi a contributi eventi

- È stato pubblicato l'elenco dei 204 comuni ammessi al contributo di 1.650.000 euro stanziato dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio. La delibera, proposta dal presidente Marco Vincenzi, sostiene iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, da realizzarsi nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 e il 31 ottobre 2021. "Un contributo importante per i comuni della nostra Regione, per rilanciare le iniziative culturali, sportive e sociali e dare respiro a chi ha fronteggiato il duro periodo dell'emergenza pandemica". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. "Tante le iniziative finanziate, dagli spettacoli alle rassegne culturali. Una larga partecipazione da parte dei comuni della Regione Lazio, dai più grandi ai più piccoli, per un'estate all'insegna dell'arte, della musica e della cultura". (Com)