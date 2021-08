Cultura: Franceschini, Cdm adotta direttiva Ue su diritto d'autore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il recepimento della direttiva copyright viene rafforzata la tutela degli autori e degli artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all'era digitale. Lo sottolinea il ministro della Cultura, Dario Franceschini, commentando l'adozione da parte del Consiglio dei ministri dello schema preliminare di decreto legislativo che recepisce la Direttiva Ue 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale che sarà adesso all'esame del Parlamento per poi essere adottato definitivamente dal Cdm. "Nell'elaborare questo provvedimento, condiviso con tutte le realtà del settore, si è deciso di prediligere la tutela degli autori, dando loro il giusto rilievo. Senza il gesto creativo, non c'è contenuto: di questo bisogna tener conto lungo tutta la filiera del settore, tanto più considerando il notevole salto tecnologico conosciuto negli ultimi anni. Il valore autoriale, così come quello degli artisti interpreti ed esecutori, deve essere difeso, anche attraverso una maggior trasparenza da parte delle piattaforme digitale dell'utilizzo dell'opera creativa", spiega Franceschini. I (segue) (Com)