Cultura: Franceschini, Cdm adotta direttiva Ue su diritto d'autore (2)

- l testo - spiega una nota - è il frutto di un intenso lavoro con il Dipartimento per l'editoria e le altre amministrazioni coinvolte, nonché di un costante dialogo con le associazioni e le rappresentanze di categoria del settore che sono state audite nel mese di luglio 2021. La direttiva modernizza il quadro giuridico della Ue in materia di diritto d'autore adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo e assicurando così un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Gli sviluppi tecnologici hanno mutato considerevolmente il contesto della fruizione dei contenuti creativi, rendendo necessario porre rimedio alle problematiche legate alla circolazione incontrollata delle opere dell'ingegno attraverso l'aggiornamento delle norme sul diritto d'autore, per adattarle alle modalità di accesso ai contenuti online da parte degli utenti. Il provvedimento europeo crea un quadro completo in cui il materiale protetto dal diritto d'autore, i titolari dei diritti, gli editori, i prestatori di servizi e gli utenti possano beneficiare di norme più chiare, trasparenti e adeguate all'era digitale. (Com)