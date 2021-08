Repubblica Ceca: Istituto italiano di cultura Praga, concerto del chitarrista Paolo Angeli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Praga propone il concerto di Paolo Angeli “JAR’A”, nell’ambito dell’evento Apokalypsa II & Seeds for the Seventh Power, organizzato da ArtMill, il centro d’arte sorto in una fattoria biologica nel cuore della Boemia, a Horažďovice. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. Il concerto, in programma il 14 agosto, prende il nome dal nuovo album di Paolo Angeli, un insieme di brani della durata di 42 minuti e strutturata in 6 movimenti. Il disco, registrato nel maggio 2020 a Barcellona, è stato remixato successivamente in Sardegna, terra d'origine dell'artista. Con questo nuovo lavoro, Angeli ha voluto accostare l’avanguardia alla ritualità del canto tradizionale, evocando spazi aperti e coniugando mondi sommersi con la Sardegna ancestrale. Etnologo, compositore, chitarrista dalle straordinarie capacità tecniche e interpretative, Angeli può essere classificato nella categoria dei grandi improvvisatori, accanto a Pat Metheny o Fred Frith. La sua chitarra sarda, a 18 corde e dotata di pedaliera, produce i suoni di una piccola orchestra e guida gli spettatori attraverso rivisitazioni avanguardistiche e post-rock di antichi riti canori tradizionali sardi. (Res)