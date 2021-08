Grecia: Covid, coprifuoco notturno a Zacinto e La Canea fino al 13 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coprifuoco notturno e nuove restrizioni per contenere la diffusione del Covid entreranno in vigore da domani nell'isola di Zacinto e nel comune di La Canea, a Creta. E' quanto stabilito dal segretariato generale ellenico per la Protezione civile, sulla base delle raccomandazioni della commissione nazionale per le malattie infettive. Queste due aree sono state classificate nella lista rossa per l'incidenza del Covid-19, che ha registrato un + 69 per cento a Zacinto e + 54 per cento nel comune dell'isola di Creta. Il coprifuoco notturno sarà in vigore dall'1 alle 6 di mattina e vieta gli spostamenti eccetto per ragioni di necessità. Sarà vietata anche la musica nei bar e nei locali di Zacinto e La Canea a tutte le ore. Queste decisioni saranno in vigore almeno fino al 13 agosto. (Gra)