Brasile: Bolsonaro invia richiesta approvazione prestito internazionale in Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento è stato già approvato dalla Commissione per i finanziamenti esterni (Cofiex), agenzia del ministero dell'Economia che analizza le richieste di prestiti internazionali provenienti dalla federazione, dagli stati e dai municipi. Tuttavia, le operazioni di credito estero necessitano dell'approvazione del Senato federale per essere effettuate. Durante tutta la pandemia, il governo ha fatto ricorso a prestiti esterni per finanziare parzialmente i bonus di emergenza e altre azioni di sostegno per la popolazione vulnerabile. (Brb)