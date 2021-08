Libano: premier designato Miqati, lenti progressi nelle consultazioni con il presidente Aoun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier libanese designato, Najib Miqati, ha dichiarato che la consultazione di oggi con il presidente del Libano, Michel Aoun, ha portato a piccoli progressi nella corsa alla formazione di un governo. L’incontro si è tenuto al palazzo presidenziale di Baabda, come riferisce il portale informativo libanese “Naharnet”, parlando di un passo in avanti lento ma positivo. "L'incontro è stato importante e abbiamo fatto progressi nelle consultazioni, seppur lenti. Siamo determinati e desiderosi di formare il nuovo governo", ha dichiarato Miqati ai giornalisti. Alle domande riguardanti la possibilità che il premier designato il 26 luglio si dimetta, Miqati ha affermato: “Se dovessi trovarmi in un vicolo cieco per creare una squadra di governo, parlerò con i libanesi, ma finora non ho riscontrato alcun problema e le consultazioni vanno avanti”. In conclusione, il premier designato ha invitato i libanesi a “non disperare”, ricordando che venerdì 6 agosto si terrà un nuovo incontro con Aoun.(Res)