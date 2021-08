Azerbaigian-Turchia: ministro Esteri Bayramov ribadisce a Cavusoglu sostegno per incendi boschivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Azerbaigian, Jeyhun Bayramov, ha ribadito il sostegno del suo Paese alla Turchia, colpita negli ultimi giorni da devastanti incendi boschivi in decine di province. Ciò è avvenuto nel corso di una telefonata tra il capo della diplomazia di Baku e l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu. L’Azerbaigian è sempre stato al fianco della Turchia ed è pronto ad assistere il Paese in ogni modo possibile durante questo periodo difficile, ha detto Bayramov. I due Paesi possono fare affidamento l’uno sull’altro, ha sottolineato da parte sua Cavusoglu, ringraziando l’omologo azerbaigiano per il sostegno. (Tua)