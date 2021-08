Imprese: Banco Bpm, gruppo prevede utile netto di 35 centesimi per azione, pay out ratio del 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvo nuovi significativi peggioramenti di scenario, che considerate l’eccezionalità e l’incertezza del contesto non possono essere esclusi, il gruppo si attende di generare un utile netto per azione di circa 35 centesimi che, considerata anche la robusta posizione patrimoniale, dovrebbe consentire la remunerazione degli azionisti, con un pay out ratio del 40 per cento circa". Lo rende noto Banco Bpm, dopo che il Cda ha approvato la situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2021 del gruppo Banco Bpm.(Rin)