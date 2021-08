Milano 2021: Mascaretti (Fd'I), città è la più pericolosa d'Italia, amministrazione si assuma sue responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se oggi Milano è la città con l'indice di criminalità più alto d'Italia, le responsabilità ci sono e l'amministrazione uscente deve assumersele tutte". Lo dichiara Andrea Mascaretti capogruppo di Fratelli d'Italia a Milano, dall'incontro con Giorgia Meloni e Luca Bernardo in Stazione Centrale, per denunciare il degrado in cui versa la città di Milano. "Con le Giunte Albertini e Moratti avevamo investito molte energie per rendere sicura Milano che ora, dopo 10 anni di amministrazioni di sinistra, secondo Lab24 del Sole24Ore, risulta la città più pericolosa d'Italia”, prosegue Mascaretti rilevando che "ora occorre riorganizzare il corpo della Polizia Locale, potenziandolo e dotandolo di strumentazioni adeguate. Chiedere e ottenere dal governo più uomini e mezzi per le forze dell'ordine a presidio della città e ampliare la rete di videosorveglianza con telecamere di ultima generazione".(Com)