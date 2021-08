© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le emozioni che ci ha regalato Valentino Rossi sono un patrimonio non solo sportivo. Ha vinto tutto in tutti gli angoli del pianeta ma ciò che succedeva al Mugello resterà a lungo negli occhi e nel cuore. Buona vita Doctor". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in merito alla decisione di Rossi di ritirarsi a fine stagione dal motociclismo. (Rin)