Roma: De Vito (M5s), ok a delibere revoca convenzioni concessioni Colle Fiorito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione da parte dell'Assemblea capitolina di tre delibere che annullano le convenzioni a tre concessionari, l'amministrazione lancia un messaggio forte alla città ponendosi ancora una volta a tutela dei diritti dei cittadini". È quanto dichiara in una nota il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito. "Si tratta di delibere grazie alle quali vengono dichiarati annullamento e decadenza delle convenzioni relative all'assegnazione del diritto di superficie che Roma Capitale aveva stipulato nell'ambito del P.d.Z. di Colle Fiorito, XIV municipio, con la Soc. coop.va 'La Certezza', con la 'Comunità XXI' Soc. coop.va edilizia e con 'Una casa insieme' Soc. coop.va edilizia" ha proseguito il presidente. "Una risposta che i cittadini attendevano da anni e per la quale avevamo garantito di lavorare nell'interesse della città, al fine di assicurare ai residenti il rispetto del diritto all'abitare. Un risultato importante a testimonianza del lavoro portato avanti con serietà a tutela dell'interesse pubblico, che dimostra come la presenza a fianco dei cittadini sia da sempre il principale obiettivo del nostro impegno", ha concluso De Vito. (Com)