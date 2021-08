Valle d'Aosta: da domani green pass anche in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da domani, è richiesta, anche in Valle d’Aosta, la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per accedere ai musei, agli istituti e luoghi della cultura quali biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, alle mostre, agli spettacoli aperti al pubblico e alle competizioni ed eventi sportivi". L'annuncio in una nota della Regione: "In osservanza delle disposizioni introdotte, l’accesso è consentito unicamente ai soggetti muniti di una delle “certificazioni verdi Covid-19”: la certificazione è disponibile per coloro che abbiano effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni, per chi abbia concluso il ciclo vaccinale, per chi sia risultato negativo a un tampone rapido nelle 48 ore precedenti o ancora per chi è guarito dal Covid nei sei mesi precedenti. Le regole non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale, quindi ai minori di 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, che potrà essere esibita in formato cartaceo nelle more delle disposizioni che ne disciplinano la verifica digitale". (Ren)