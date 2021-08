Iran: leadership Emirati si congratula con il nuovo presidente Raisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Tolleranza e della Coesistenza degli Emirati Arabi Uniti, Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, è giunto oggi in visita a Teheran per portare al nuovo presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, le felicitazioni dei leader emiratini. Lo riferisce il quotidiano emiratino “Gulf News”. Il ministro ha portato al capo dell’esecutivo i saluti del premier ed emiro di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktum, e dell’erede al trono di Abu Dhabi e vice comandante in capo delle forze armate, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Alla cerimonia del giuramento di Raisi, tenuta oggi presso la sede del parlamento iraniano, hanno partecipato rappresentanti di diversi Paesi vicini, tra cui i capi di Stato di Iraq e Afghanistan, rispettivamente Barham Salih e Ashraf Ghani. (Res)