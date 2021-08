Giustizia: Rossomando (Pd), bene primo passo su conferenze stampa procure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La norma all'ordine del giorno del Cdm sul rafforzamento del principio di non colpevolezza, relativamente alla direttiva europea in materia di conferenze stampa delle Procure, rappresenta un primo importante passo. Lo dichiara la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando. "Un argomento che peraltro il Pd ha sollevato prevedendo interventi specifici con gli emendamenti presentati alla riforma del Csm. Riteniamo che il diritto all’informazione sia il presupposto di qualsiasi democrazia liberale, ma siamo contro la spettacolarizzazione delle indagini. È fondamentale che i processi si celebrino nei tribunali con tutte le regole e le garanzie del contraddittorio, non fuori dalle aule", aggiunge Rossomando. (Rin)