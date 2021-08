© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' cominciata, nell'Aula della Camera, la prima chiama per appello nominale sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l'efficienza della giustizia. (Rin)