Italia-Libano: intesa su corridoio umanitario per mille richiedenti asilo dal Paese dei cedri

- Favorire l’arrivo in Italia in modo legale e in condizioni di sicurezza per 1.000 richiedenti protezione internazionale provenienti dal Libano: questo l'obiettivo del protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Apertura dei corridoi umanitari" siglato questa mattina al Viminale dal capo dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, Michele di Bari, dal ministro plenipotenziario del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Maria Vignali, dal presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, dal pastore della Federazione delle Chiese evangeliche, Luca Maria Negro, e dalla moderatrice della Tavola Valdese, Alessandra Trotta. Lo riferisce il Viminale. L'intesa ha come colonne portanti l'accoglienza e l'integrazione, e garantirà alle persone in fuga dai conflitti regionali non solo l'arrivo nel Paese in condizioni di sicurezza e legalità ma anche il sostegno nel processo di inclusione sociale, culturale e linguistica. (segue) (Res)