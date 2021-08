Italia-Libano: intesa su corridoio umanitario per mille richiedenti asilo dal Paese dei cedri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'esprimere la sua soddisfazione per l'obiettivo raggiunto e per il grande impegno del ministero dell'Interno, il capo dipartimento Di Bari ha affermato che "l'accordo sottoscritto oggi è un grande esempio di collaborazione istituzionale volta a garantire i diritti e la dignità delle persone, soprattutto le più vulnerabili". "L'apertura dei corridoi umanitari", ha concluso il prefetto Di Bari, "è lo strumento che in sicurezza e legalità garantisce accoglienza, diritti umani e integrazione". Questa terza fase del progetto deriva da un'esperienza già consolidata, tra i diversi attori, che nel settore dell'accoglienza, dal 2015 a oggi, ha garantito a più di 2.000 migranti in condizioni di particolare fragilità, provenienti per lo più dal Libano, un programma sicuro e legale di trasferimento e integrazione in Italia: una "best practice" a livello europeo. (Res)