Imprese: Banco Bpm, performance secondo trimestre conferma e migliora risultati positivi primi tre mesi 2021

- I dati del secondo trimestre evidenziano una performance economica che conferma e migliora i risultati già positivi rilevati nel primo trimestre. Lo rende noto Banco Bpm, dopo che il Cda ha approvato la situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2021 del gruppo Banco Bpm. Infatti - spiega una nota - i proventi operativi si attestano a 1.196 milioni di euro in crescita del 6,0 per cento rispetto al primo trimestre, mentre risulta ancora più significativa la crescita del risultato della gestione operativa che si attesta a 564 milioni nel trimestre (+16,6 per cento). Il risultato netto dell’operatività corrente è pari a 216 milioni di euro con una crescita del 22,4 per cento. Infine, il risultato netto del trimestre è pari a 261,2 milioni di euro rispetto a 100,1 milioni di euro del primo trimestre con una crescita del 161,0 per cento. A livello adjusted tale risultato è pari a 231,2 milioni di euro (+53,3 per cento). (Rin)