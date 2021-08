Governo: Boccia, Pd e Lega incompatibili, dopo governo Draghi ognuno per la propria strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, in diretta a Sky economia ha affermato: "Il Partito democratico e la Lega sono due partiti incompatibili. Il governo Draghi è una parentesi eccezionale, questa maggioranza si scioglierà nello stesso istante in cui terminerà il lavoro di questo governo. Questo perimetro ampio, che come è noto non ho mai condiviso - ha continuato il parlamentare -, è una scelta di responsabilità collettiva per completare la campagna di vaccinazione, far uscire l'Italia dall'emergenza Covid-19 e avviare l'attuazione del Recovery. Poi, chi ha voluto la maggioranza ampia si assumerà la responsabilità dei risultati". Boccia ha aggiunto: "Noi del Pd facciamo e faremo seriamente il nostro dovere nell'interesse esclusivo del Paese. Abbiamo più volte evitato che la posizione della Lega per l'interruzione dello stato di emergenza sanitaria prevalesse, altrimenti avremmo avuto problemi inimmaginabili sui territori e negli ospedali. Appena torneremo di fronte agli elettori le strade si divideranno". (Com)