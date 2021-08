Lavoro: Licheri (M5s), chiesta a Casellati deliberante in Senato per pdl parità salariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo del Movimento cinque stelle in Senato, Ettore Licheri, "la disparità salariale tra donne e uomini è un problema ancora attuale che va assolutamente risolto. Il testo unificato, approvato all'unanimità in commissione Lavoro alla Camera - continua il parlamentare in una nota -, è attualmente all'esame di Montecitorio che dovrebbe licenziarlo a breve. È importante che, una volta che ciò sarà avvenuto, in Senato venga concessa la sede deliberante in commissione Lavoro. Un passaggio necessario per accelerare la discussione e l'approvazione di un testo fondamentale e proseguire la battaglia che come Movimento cinque stelle portiamo avanti da sempre per garantire gli stessi diritti a uomini e donne". L'esponente del M5s conclude: "Per questo, insieme alle colleghe Simona Malpezzi e Loredana De Petris, abbiamo scritto una lettera alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, evidenziando come finanche nel Pnrr la parità tra uomo e donna nel mondo del lavoro rappresenti una priorità trasversale. Dobbiamo correre. Non c'è più tempo da perdere". (Com)