Roma: Pelonzi (Pd), licenziamento autisti Atac decisione autolesionista

- "Esprimiamo solidarietà e vicinanza agli autisti di Atac assunti a tempo determinato e non stabilizzati. Sosteniamo la loro lotta che è anche quella per la sopravvivenza dell'azienda capitolina". Così in una nota la consigliera del Pd capitolino Ilaria Piccolo e il capogruppo dem Giulio Pelonzi. "Saremo con loro domani pomeriggio alle 15 in piazza del Campidoglio. Con il licenziamento di 200 conducenti l'Atac non è in grado di assicurare i chilometri da percorrere, previsti dal Contratto di servizio. Non stabilizzare questi lavoratori - aggiunge - è una decisione autolesionista e significa acuire le criticità dell'azienda e fornire un servizio di mobilità estremamente insufficiente per Roma. La giunta Raggi si prende con questa decisione la responsabilità di portare al fallimento la più grande azienda di trasporto pubblico d'Europa. Senza autisti i bus restano fermi e i cittadini a piedi. Si rispettino gli accordi sindacali presi e si proceda nella stabilizzazione dei 200 conducenti e degli operai assunti a tempo determinato, solo così si può mettere in sicurezza l'azienda di trasporto pubblico della capitale". (Com)