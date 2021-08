Lombardia: Terzi, pronto progetto preliminare della ciclovia del Garda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definito il progetto di fattibilità, tecnica ed economica della Ciclovia del Garda da consegnare al Ministero per le Infrastrutture e le Mobilità Sostenibili. Lo studio dell'opera è stato illustrato oggi con una conferenza stampa congiunta a Riva del Garda (Tn) con l'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, l'assessore all'Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni e la vicepresidente e assessore a Infrastrutture, Trasporti, Lavori pubblici e Navigazione della Regione Veneto, Elisa De Berti. "Il Garda - ha spiegato l'assessore Terzi - è famoso a livello internazionale e la Ciclovia non potrà che potenziarne la vocazione turistica, offrendo una nuova opportunità da mettere in campo a livello di marketing territoriale". (segue) (Com)